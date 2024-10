Bob le chef et Victoria Charlton sont parents pour la première fois

Sur Instagram, le couple a partagé un message touchant: «En début de nuit du 25 octobre est arrivé Cole Penny Charlton. Il se porte très bien et que dire de la fierté que j’ai pour la mère qui a fait ça comme une véritable championne. J’aimerais aussi remercier tout le personnel du Centre Hospitalier de Trois-Rivières; votre sensibilité et votre écoute ont tellement facilité l’arrivée de notre petit trésor. On va prendre quelques jours pour savourer le moment en famille et se reposer, à bientôt ❤️»

Les premières photos de Cole révèlent sa jolie petite main frippée, un symbole de la nouveauté et de l’innocence. On peut ressentir à travers ces images toute l’amour et la tendresse qui entourent ce moment précieux!