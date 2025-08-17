La blonde de Bruno Marcil de STAT publie une rare photo avec son chum

Bruno Marcil fait partie de l’une des séries les plus suivies au Québec: STAT. Dans la peau de l’infirmier Daniel Laramée, il brille autant par son jeu que par les intrigues dans lesquelles son personnage est plongé. Et il faut dire que côté cœur, Daniel n’a rien d’ennuyeux! Dans la fiction, il jongle avec une relation compliquée avec la chirurgienne Isabelle Granger, alors que son ex, Laurence Caron, vient tout juste d’accoucher!

Mais dans la vraie vie, Bruno Marcil est beaucoup plus discret lorsqu’il s’agit de sa vie personnelle! Eh oui, l’acteur partage rarement des moments intimes avec sa conjointe sur les réseaux sociaux… ce qui rend sa plus récente publication d’autant plus spéciale!