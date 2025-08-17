La blonde de Bruno Marcil de STAT publie une rare photo avec son chum

Début du contenu principal.
Bruno Marcil fait partie de l’une des séries les plus suivies au Québec: STAT. Dans la peau de l’infirmier Daniel Laramée, il brille autant par son jeu que par les intrigues dans lesquelles son personnage est plongé. Et il faut dire que côté cœur, Daniel n’a rien d’ennuyeux! Dans la fiction, il jongle avec une relation compliquée avec la chirurgienne Isabelle Granger, alors que son ex, Laurence Caron, vient tout juste d’accoucher!
Mais dans la vraie vie, Bruno Marcil est beaucoup plus discret lorsqu’il s’agit de sa vie personnelle! Eh oui, l’acteur partage rarement des moments intimes avec sa conjointe sur les réseaux sociaux… ce qui rend sa plus récente publication d’autant plus spéciale!
Au cours des dernières heures, Bruno a dévoilé un rare cliché en compagnie de sa blonde, Mariève Proulx. Les amoureux assistaient à la deuxième journée du festival LASSO, aux côtés de Louis-Philippe Quesnel et de Jay Kutcher. Lunettes de soleil sur le nez, grands sourires au visage: le couple dégage un bonheur contagieux!
Les amoureux étaient venus profiter des prestations d’artistes attendus tels que Jelly Roll, Riley Green, Tucker Wetmore et plusieurs autres. Une sortie festive qui démontre à quel point Bruno et Mariève savourent ces moments en bonne compagnie.
Cette apparition n’est pas passée inaperçue, puisque Mariève elle-même a partagé récemment une vidéo où elle chante en duo avec Jay Kutcher. Leur complicité et leur talent ont charmé de nombreux internautes!
Si son visage vous semble familier, ce n’est pas un hasard: Mariève Proulx est une chanteuse bien connue du public et elle fait partie de l’équipe de l’émission Zénith. Bête de scène, elle cumule une fiche très impressionnante. Elle a chanté comme choriste auprès d’une panoplie de grands artistes du Québec. Elle est également choriste à la télévision et chanteuse principale dans plusieurs projets d’envergure internationale. On fait également régulièrement appel à son talent de chanteuse pour faire des publicités radio et des habillages d’antenne, notamment sur les ondes d’ÉNERGIE!
Le couple avait d’ailleurs officialisé sa relation lors de sa première apparition publique en avril 2023, lors de la première d’ECHO du Cirque du Soleil.