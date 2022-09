Blake Lively est enceinte de son 4e enfant et dévoile son baby bump!

Blake Lively a surpris tout le monde, aujourd'hui, en dévoilant son baby bump sur le tapis rouge!

L'actrice a profité de l'événement 10th Annual Forbes Power Women's Summit à New York pour annoncer qu'elle était enceinte de son quatrième enfant! La star de 35 ans et Ryan Reynolds sont déjà parents de trois filles : James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans.

Vêtue d'une magnifique robe pailletée qui laissait voir son ventre rebondi, Blake Lively a défilé sur le tapis rouge du Lincoln Center avec son plus beau sourire :