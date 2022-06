Big Brother Célébrités: une websérie avec d'anciens candidats à voir cet été!

Catherine « Peach » Paquin et Éléonore Lagacé étaient en direct sur Instagram, ce midi, pour annoncer une formidable nouvelle : elles animeront une websérie avec les anciens candidats de Big Brother Célébrités, saison 2!

Dans cette télé-réalité diffusée sur Noovo.ca, le duo invitera certains participants de l'émission à faire différentes activités devant la caméra. On nous promet du vrai, de l'authenticité et beaucoup de rires!

Au cours du direct Instagram, Cath « Peach » et Éléonore ont révélé le nom de cette nouvelle websérie : Deux mousquetaires et un PL! C'est que PL Cloutier agira en tant que proche collaborateur et fera plusieurs apparitions à leurs côtés. Voici le direct en question, dans lequel les animatrices donnent tous les détails sur ce projet emballant :