Bianca Censori, la femme de Kanye West, pose complètement nue sur un cheval

Bianca Censori, la femme de Kanye West, continue de faire couler beaucoup d'encre.
Dans une entrevue avec le Vanity Fair, elle affirme vouloir tourner la page sur la nudité. Pourtant, la photo choisie pour illustrer l'article la montre complètement nue, assise sur un cheval, dissimulé uniquement par ses longs cheveux bruns qui tombent aux bons endroits.
Dans son entretien avec la journaliste Anna Peele, Bianca Censori prend la parole publiquement pour la première fois. Souvent présentée avant tout comme «la femme de», la jeune femme aborde cette fois en profondeur son rapport à la nudité, mais aussi certains aspects de son enfance et de son parcours personnel.
Dans cet article, Bianca Censori revient sur son image publique et affirme qu’elle fait ses propres choix malgré les critiques. Elle explique aussi vouloir enfin prendre la parole pour clarifier certaines perceptions.
«Je ne m’en soucie pas vraiment… Ils finiront par comprendre un jour.»
L’an dernier aux Grammy Awards, le couple avait fait énormément réagir lorsque Bianca Censori est arrivée vêtue d’un long manteau noir, qu’elle a ensuite retiré pour révéler une robe en maille très transparente laissant apparaître sa nudité.
