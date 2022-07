Beyoncé nue sur un cheval d'argent sur sa nouvelle pochette d'album

En légende de sa publication, Beyoncé a expliqué la signification particulière de ce nouvel opus : « Créer cet album m'a ouvert un endroit où rêver et m'échapper pendant cette période affreuse dans le monde. Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse, à un moment où tout changeait si vite. J'ai voulu créer un safe space, un endroit sans jugement. Un endroit libéré de tout perfectionnisme et de toute obligation à trop réfléchir. Un endroit où on peut crier, relâcher la pression, se sentir libre. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. Ah! Aussi, de vous sentir unique, fort et incroyablement sexy comme vous l'êtes. »