La belle Claire suit les traces de son papa, en costume de sirène!

Le chanteur Alex Nevsky a partagé sur son compte Instagram, une série de quelques photos illustrant « de la douceur, du réalisme magique et un dessin de Claire qui le fait sourire».

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Le père de Claire et conjoint de l'animatrice Vanessa Pilon, a publié de sublimes photos sur ses réseaux sociaux, comme à son habitude. On adore ses clichés puisqu'ils sont toujours empreints de douceur et de beauté, preuve de ses multiples talents. Dans ces clichés, s'est glissée une vidéo très courte de sa fille qui pianote, dans un costume de sirène. C'est inspirant de la voir libre de créer. Peut-être qu'elle a hérité du talent de son père et qu'elle deviendra une grande pianiste qui sait? Une autre des photos partagées est aussi superbe puisqu'il s'agit de l'artiste qui enlace son chien et sa fille. On peut sentir tout l'amour à travers nos écrans. C'est tellement parfait.

Alex Nevsky est présentement en tournée avec son projet; De la beauté et son album « Même l'impossible fleurit » qui est plus que magnifique. Comme il le dit si bien, « c'est de la douceur pour qui en veut».

