Bébé Margot et maman Maripier Morin rayonnent au soleil en maillots identiques

Maripier Morin nous colle un large sourire au visage aujourd'hui alors qu'elle partage deux clichés ensoleillés de sa petite princesse Margot.

Eh oui, la petite puce et sa maman ont profité de la chaleur et du soleil hier et ont fait le plein de vitamines D en jouant près de la piscine.

Bébé Margot et maman Maripier rayonnent littéralement sous le soleil en maillots identiques!