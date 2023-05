Le bébé de Maman Caféine alité à l'hôpital après une «épopée mémorable», elle raconte

Ils se sont donc rendus dans une clinique où le pédiatre a rapidement prescrit un rayon X de la tibia/cheville gauche. Maman Caféine a alors demandé pourquoi ce n'était pas toute la jambe qui était examinée, mais le médecin lui a assuré que seule une partie de la jambe était nécessaire. Les radiographies semblaient belles, donc la famille est rentrée chez elle sans trop s'inquiéter.

Cependant, les jours suivants, Orléans ne mettait plus de poids sur sa jambe et bien qu'il recommençait à bouger, la mère de famille s'est inquiétée et a décidé de retourner à l'hôpital. Elle a alors insisté pour que son fils passe une radiographie de toute la jambe ainsi que de la hanche pour voir ce qui clochait.