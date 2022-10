Découvrez les premières images de ce film québécois tant attendu

Voici le synopsis officiel du film tant attendu :



« Le 23 décembre, la frénésie du temps des Fêtes est partout et s’empare de plusieurs... Dans ce film choral, on suit Elsa (Virginie Fortin), une célibataire endurcie, qui veut trouver l’amour ; Stéphanie et Alex (Catherine Brunet et François Arnaud), qui attendent leur premier enfant ; un chanteur (Stéphane Rousseau) qui remonte sur scène après une pause ; une femme (Guylaine Tremblay) souhaitant organiser un Noël parfait ; un ado (Tao Vigneault) qui porte un grand secret ; un homme (Michel Barrette) qui se sent bousculé par le monde moderne ; et la nouvelle directrice d’un grand hôtel (Bianca Gervais) qui doit prouver sa valeur pour ce poste. Leurs destins s’entremêlent au hasard de cette journée déjà tumultueuse, couronnée par une tempête de neige... Et s’ils ont tous une vision personnelle d’un Noël magique, ils découvriront que les moments parfaits se trouvent peut-être dans les imperfections et les imprévus. »

23 décembre sera à l'affiche partout dès le 25 novembre 2022.