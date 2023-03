Les aventures de Julie Snyder et sa fille Romy se poursuivent à Paris!

Julie Snyder et sa fille Romy poursuivent leur aventure parisienne, partageant avec nous certaines de leurs découvertes!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Sur le compte Instagram de la maman, on a effectivement eu droit à des images de leur escapade dans un grand restaurant de pâtisserie, passé maître dans l’illusion culinaire! Julie Snyder a partagé des vidéos montrant le subterfuge et dévoilant les réactions de sa grande Romy à leur dégustation. Sur la table devant eux, une pomme, un citron et une mangue, rien de plus banal. Mais elle a montré qu’il ne fallait pas se fier aux apparences!

La mère et la fille vivent le rêve sur le vieux continent, elles qui sont en mode exploration. Julie Snyder et Romy sont très complices et ça se sent dans leurs aventures!