Audrey-Ann et Jayson de L'Amour est dans le pré attendent la cigogne

C’est sur Instagram qu’ils ont partagé cette belle nouvelle avec leurs abonnés:

«2 under 2, we did it! 🤰 J’entame déjà (bientôt) le troisième trimestre avec cette deuxième grossesse! Nous ne pouvons être plus qu’heureux d’ajouter un membre à notre famille en janvier 2025 ! 💛🌾



Nous avons la chance encore une fois de collaborer avec @cliniqueprenato pendant cette grossesse, une clinique qui nous offre toujours un service remarquable et professionnel! 🫶 Nous avons pris la décision de faire le test d’ADN fœtal dès la 10e semaine de grossesse et les résultats, qui sont rentrés en 3 jours, étaient très rassurants ! Comme jeunes parents, ça enlève un gros stress de savoir que ton bébé est en santé à un stade si jeune de la grossesse 🥰 #partenariat #bebe2 #familledupré



📷: Encore un gros merci à @miiaphoto pour les photos plus que parfaites 🤍», dévoile le couple.

Au passage, on peut découvrir le joli ventre rebondi de la maman ainsi que des photos de l'échographie!