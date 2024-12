Un vrai Noël en famille : voici les cadeaux festifs pour la famille Choquette

Natalie Choquette

Natalie Choquette n'a plus besoin de présentation! Cette soprano multilingue au talent exceptionnel, allie humour et opéra, captivant le public avec ses performances comiques et émotionnelles. Avec plus de deux millions de spectateurs conquis, elle mène une carrière internationale et participe à des émissions telles que Big Brother Célébrités et Britain's Got Talent! Voyez d'ailleurs pourquoi Amazon à minitieusement choisi cette machine à pâtes spécifiquement pour elle!