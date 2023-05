Arnaud Soly pose sans pantalon pour annoncer une excellente nouvelle

L'humoriste québécois Arnaud Soly a récemment lancé une nouvelle collection de vêtements à l'effigie de son émission à succès, Club Soly. Sur les photos partagées sur Instagram, on peut voir l'humoriste fier de présenter les t-shirts et les chandails à capuchon aux couleurs vives et avec le logo de l'émission imprimé dessus.