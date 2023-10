Ariane Moffatt offrira un spectacle unique avec plusieurs autres artistes

Un événement unique pour une bonne cause

La diversité artistique sera célébrée sous toutes ses formes durant cette soirée intitulée Ici et Ailleurs: humour, danse, cirque, musique et vidéo seront au rendez-vous.

Parmi les 20 autres artistes qui performeront lors de l’événement de la Maison Inclusion, on retrouvera notamment Erich Preach, Valaire, Naya Ali, Boogát, Mathieu Désy, Marie-Josée Lord et Martin Lizotte.

Et pour terminer la soirée en beauté, c’est le talentueux DJ Champion qui va divertir et faire danser le public de 20h30 à 22h.

«Le 19 octobre, c'est plus qu'un spectacle. C'est une manière de montrer que l'inclusion, c'est notre raison d'être. On est là pour aider les personnes vulnérables ou marginalisées, au Québec et partout dans le monde», a indiqué Isabelle Morin, directrice principale, développement et communications de la Mission Inclusion, dans un communiqué.