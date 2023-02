Ariane Moffatt pose avec sa blonde et c’est plus hot que jamais

Les photos ont été prises pour le numéro février - mars du populaire magazine. C'est un hymne à l'amour et le couple a partagé la vedette avec Virginie Ranger-Beauregard et Pier-Luc Funk, ainsi que Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou, Naomi et Rymz, Nicolas Ouellet et Pascale, Ingrid St-Pierre et Liu-Kong Ha.

Vous pouvez lire l'entrevue avec Ariane et Florence ici.

D'ailleurs, le magazine a publié une magnifique vidéo pour souligner la sortie de ce numéro.