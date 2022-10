Vous allez être surpris d'apprendre ce qu'Ariane Moffatt fait avant un show...

Dans une story Instagram, la chanteuse s’est adressée à ses fans, exliquant ce qu’elle fait avant ses shows, alors qu’elle est encore dans sa loge. Vêtue d’une magnifique chemise éclatante, Ariane Moffatt a raconté qu’elle enfilait ses écouteurs et espionnait gentiment les conversations dans la salle.

On adore son look flamboyant et le petit scintillant sur ses yeux, qui lui va à merveille.

Ariane Moffatt en tournée

La chanteuse poursuit la tournée pour son album Incarnat. Elle s’arrêtera encore à quelques endroits au Québec et à Ottawa d’ici la fin de 2022.

Son album est disponible sur toutes les plateformes, et il est excellent! Mention spéciale à la version cinématographique et intime de ce dernier, qui est disponible sur plusieurs plateformes d’écoute.

