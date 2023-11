Après Ladies Night, découvrez le nouveau projet emballant de Julie Ringuette

Sharon James rejoint également la distribution de Waitress

Une autre comédienne s'ajoute aussi à la distribution étoile de Waitress: il s'agit de Sharon James, une habituée des comédies musicales. On a entre autres pu la voir dans Mamma Mia!, Rock of Ages et Le Bodyguard!

Elle incarnera Becky, la plus âgée des serveuses, celle qui « en a vu d’autres ». Irrévérencieuse et irritable, elle a cependant un grand sens de l’humour… sans filtre!

On découvrira le reste de la distribution à l'hiver 2024. Pour suivre toutes les actualités de Waitress et réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel.