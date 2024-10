Annie Pelletier se réinvente: De médaillée olympique à préposée pour enfants handicapés

À 50 ans, Annie Pelletier prouve que la reconversion est possible à tout moment dans la vie et qu'il n’est jamais trop tard pour suivre son cœur. Ce nouveau chapitre, qui lui permet de mettre son énergie et son expertise au service des enfants handicapés, semble être la parfaite combinaison entre sa passion pour le sport et son désir d'aider les autres!

Recommandé pour vous: