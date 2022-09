Anna Kendrick affirme avoir été victime d’abus émotionnel

Anna Kendrick a souffert d'abus émotionnel et psychologique dans une précédente relation amoureuse.

Son rôle dans Alice, Darling a beaucoup résonné avec elle. L'actrice s'est ouverte sur l'abus qu'elle a vécu en expliquant que son partenaire la faisait contamment douter au point où Kendrick se sentait souvent très confuse.

C'est ce que décrit Anna Kendrick dans son entretien avec People:

«J'étais dans une situation où j'aimais et je faisais confiance à cette personne plus qu'à moi-même. Quand elle te dit que tu as une vision déformée de la réalité (...) ta vie devient très déroutante».

Kendrick a été capable de sortir de cette relation toxique. Elle a aussi réalisé qu'elle n'était pas responsable de cette situation, ni de l'abus qu'elle a vécu. À ce jour, elle avoue toutefois qu'elle vie encore de la culpabilité.

