Anna Camp de Pitch Perfect nous présente son amoureuse et défend sa différence d’âge avec elle

« J’ai déjà fréquenté des hommes exactement de mon âge et Jade est bien plus mature que n’importe lequel d’entre eux », a-t-elle écrit.

« On a plus en commun que quiconque j’ai pu fréquenter et on peut littéralement parler de tout et de rien ensemble. »

Avec bienveillance, Anna a aussi ajouté :

« Tout le monde a droit à son opinion et je souhaite le meilleur à chacun, surtout en ce mois de la fierté. »

Anna et Jade, styliste rencontrée sur un plateau de tournage, avaient confirmé leur relation en mai dernier. Depuis, elles partagent à l’occasion des moments de tendresse sur les réseaux sociaux. Le 13 mai, Jade publiait d’ailleurs un touchant message à propos d’Anna: « Son sourire est un poème, ses yeux sont des roses, son rire est une musique pour danser. »

Plus tôt ce mois-là, Anna avait aussi partagé une photo d’un souper romantique accompagné d’un simple « Date night » en légende.