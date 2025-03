Voici ce que Anik Jean et Patrick Huard font de leur semaine de relâche

On a pu voir, via le compte Instagram de la chanteuse, de magnifiques photos de la petite famille ainsi qu'une vidéo dans laquelle le père et le fils s'amusent à lui lancer des boules de neige.

La Gaspésie est un endroit splendide été comme hiver mais on doit avouer que la saison froide lui donne un charme particulier.

Anik Jean a aussi annoncé dans les derniers jours, que son podcast, Meurtres et popcorn, co-animé par Sébastien Trudel, sera de retour pour une troisième saison avec un enregistrement devant public dans lequel ils recevront l'auteur Patrick Sénécal. Ça promet!

On souhaite une belle fin de semaine de relâche aux Huard-Jean.

