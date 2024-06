Anik Jean demande l'aide de ses fans

Anik Jean se livre sur son fils: «C’est un grand romantique»

Anik Jean s'est ouvert sur la personnalité de son fils de 12 ans, cette semaine en entrevue.

Au micro d'ICI Première, la chanteuse et réalisatrice a expliqué que Nathan retient beaucoup d'elle et de son célèbre père, Patrick Huard. Il a donc un grand côté artistique et théâtral, en plus d'être très romantique.

