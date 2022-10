Anick Dumontet révèle le secret de ses magnifiques boucles!

Anick Dumontet a amené ses abonnés dans sa séance au salon de coiffure, où elle a rafraîchi sa couleur et a du même coup dévoilé sa technique pour avoir de belles boucles!

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.

L’animatrice qu’on adore a effectivement déposé des photos et des vidéos de son moment de détente avec son coiffeur. Sous la publication, elle a d’ailleurs écrit avec humour: «Deux professionnels pour être heureux dans la vie… un bon banquier et un bon coiffeur! Ah pis, je change l’ordre, un bon coiffeur et un bon banquier!»

Si vous vous demandiez le secret de ses cheveux toujours parfait, elle a expliqué sa routine mensuelle pour sa couleur et a expliqué le secret de ses boucles incroyables. C’est vrai qu’elle a toujours une chevelure magnifique et on sait maintenant comment reproduire sa mise en plis!