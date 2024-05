Anick Dumontet est resplendissante en robe d'été rouge cerise

Anick Dumontet chasse la grisaille avec une somptueuse tenue colorée, aujourd'hui!

Sur de nouvelles photos partagées avec ses milliers d'abonnés sur Instagram, l'animatrice prend la pose dans la plus jolie robe d'été rouge cerise. En voyant la robe de la star avec ses épaules dénudées, son colori éclatant et ses détails de dentelle, vous aurez envie de vous mettre sur votre 36, vous aussi!

Afin d'ajouter une touche glamour à sa tenue, Anick Dumontet a enfilé une paire de sandales dorées à plateformes. Elle a complété son ensemble avec des boucles d'oreilles en perles et un fin bracelet en or. Voici le look estival parfait de la jolie brunette: