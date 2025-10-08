Après des années de démarches, Angèle Dubeau a de quoi célébrer

Début du contenu principal.
Excellente nouvelle pour la grande violoniste québécoise Angèle Dubeau.
Après de longues démarches, son précieux violon Stradivarius, affectueusement surnommé Arthur, dit Des Rosiers, ainsi que son archet François Tourte, ne sont plus considérés comme des biens patrimoniaux du Québec.
Dans une lettre adressée à Radio-Canada, l'artiste a exprimé son soulagement, écrivant : «Merci, M. Lacombe, d’avoir redonné la liberté à cet objet d’art unique et inclassable.»
Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a effectivement confirmé le déclassement de l’instrument.
Le violon et l'archet avaient été classés en 1977, au début de l'application de la Loi sur le patrimoine culturel. Une décision que la musicienne jugeait être incohérente: c’est qu’aucun des autres 16 Stradivarius du Québec n’avait reçu ce classement.
Je pense que cet instrument doit continuer de vivre, de faire de la musique.
«À la base, ce Stradivarius n’aurait jamais dû être classé. Parce que la nature même de l’objet, c’est-à-dire un violon de cette qualité-là qui est appelé à voyager partout dans le monde, fait en sorte qu’un classement est irréaliste.» a expliqué Mathieu Lacombe, justifiant sa décision.
Il a ajouté : «Je pense que cet instrument doit continuer de vivre, de faire de la musique et c’était d’ailleurs un des arguments un peu poétique, mais très valable sur le fond de madame Dubeau.»
Les démarches d'Angèle Dubeau pour retirer ce statut remontent à longtemps, notamment depuis qu'une blessure l'ait contrainte à mettre fin à sa carrière.
La demande officielle avait été déposée en janvier 2025, et le ministre a finalement déposé l'avis de déclassement en septembre dernier.
Mais pourquoi ce statut patrimonial était-il problématique? Selon le ministre Lacombe, le classement imposait des contraintes lourdes qui n'avaient plus de sens pour cet instrument de musique.
Parmi les exigences:
Ce Stradivarius, fabriqué en Italie en 1733, est en la possession d’Angèle Dubeau depuis 48 ans.
Le déclassement ouvre désormais la possibilité d'une vente de l'instrument sur le marché international.
Ce Stradivarius vaudrait entre 7 et 12 millions de dollars.
