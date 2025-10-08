Après des années de démarches, Angèle Dubeau a de quoi célébrer

Une liberté attendue depuis des années

Dans une lettre adressée à Radio-Canada, l'artiste a exprimé son soulagement, écrivant : «Merci, M. Lacombe, d’avoir redonné la liberté à cet objet d’art unique et inclassable.»

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a effectivement confirmé le déclassement de l’instrument.

Le violon et l'archet avaient été classés en 1977, au début de l'application de la Loi sur le patrimoine culturel. Une décision que la musicienne jugeait être incohérente: c’est qu’aucun des autres 16 Stradivarius du Québec n’avait reçu ce classement.