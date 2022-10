Angela Lansbury: L'actrice légendaire de Murder, She Wrote est décédée

La comédienne «est morte paisiblement dans son sommeil, chez elle à Los Angeles à 1h30 aujourd'hui, mardi 11 octobre 2022, à cinq jours de son 97e anniversaire. En plus de ses trois enfants, Anthony, Deirdre et David, elle laisse dans le deuil trois petits-enfants, Peter, Katherine et Ian, ainsi que cinq arrière-petits-enfants et son frère, le producteur Edgar Lansbury», annonce la famille.

Angela Lansbury a remporté cinq Tony Awards pour ses performances à Broadway (Mame (1966), Dear World (1969), Gypsy (1975) and Sweeney Todd (1979)) et un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Elle a été nommée aux Oscars en tant qu'actrice secondaire pour deux de ses trois premiers films, Gaslight (1945) et The Picture of Dorian Gray (1946), et a été à nouveau nommée en 1962 pour The Manchurian Candidate.

Son travail phénoménal dans la série Murder, She Wrote, ainsi que ses autres rôles au petit écran, lui ont valu 18 nominations aux Emmy Awards; mais elle n'en a jamais gagné, à son grand désarroi. Elle détient d'ailleurs le record du nombre de nominations et de victoires aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique et le record du nombre de nominations aux Emmy pour l'actrice principale dans une série dramatique.