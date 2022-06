Le personnage de Samantha de retour pour «And Just Like That 2»

Depuis mars dernier, HBO Max a confirmé qu'And just like that... aurait une 2e saison. Le producteur Michael Patrick King révèle maintenant à Variety que le peronnage de Samantha Jones, absent lors de la saison 1, ferait un retour!

Lors du lancement du spin-off de Sex and the City l'an dernier, de nombreux fans étaient déçus par le fait que la sulfureuse gourou de relations publiques ne soit pas à l'écran.

Il faut dire que Kim Cattral est en froid avec Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) et qu'elle n'était plus la bienvenue sur le plateau de tournage.

Bien que le personnage soit de retour, la manière et l'interprète restent un mystère!

Le tournage d'And Just Like That 2 débute en octobre. La série sera diffusée sur HBO Max à compter de 2023.

