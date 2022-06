Ana de Armas dans la peau de Marilyn Monroe

Les premières images du film biographique sur la vie de la légendaire Marilyn Monroe ont été dévoilées, et l'actrice Ana De Armas en met plein la vue.

Ana De Armas campe en effet le rôle de la mythique actrice dans la production de Netflix intitulée Blonde, et la performance s'annonce fascinante. Ces premières images montrent l'actrice cubaine transformée en mythique légende de l'écran où elle recrée des scènes emblématiques de films comme Gentlemen Prefer Blondes et Seven Year Itch, notamment.

Blonde est basé sur un livre écrit en 2000 par Joyce Carol Oates et est réalisé par Andrew Dominik. La sortie de Blonde est prévue aur Netflix en septembre 2022.

