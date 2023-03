Élisabeth de L'amour est dans le pré: «C’est pour ça que je suis encore toute seule»

Pour Anne-Sophie, il n'y a pas eu d'échange de baiser, mais on sent son attirance envers Vincent. On a déjà hâte à la semaine prochaine pour voir si le couple aura ses premiers rapprochements. Elle a même osé en disant à la caméra : «sur papier, Vincent, il est parfait, je l'ai trouvé beau!».

Guillaume a frappé dans le mille en rejoignant Gabrielle avec un magnifique bouquet de fleur. La prétendante a été charmé par le bel agriculteur. On sent que le choix de Guillume est déjà fait et qu'il penchera pour elle.