Voyez la réaction incroyable du chien d’Alicia Moffet à son retour à la maison

Alicia Moffet nous a attendris à l’os en dévoilant une vidéo de la réaction incroyable de son chien, à son retour à la maison.

C’est dans une suite de stories sur Instagram que la chanteuse nous a fait faire une incursion dans son intimité pour nous dévoiler ce moment de bonheur! Il faut d’abord expliquer qu’elle n’avait pas vu sa belle Willow de la fin de semaine comme elle était à Québec, puis à l’ADISQ.

Elle a donc tenu à montrer à quel point elle était mignonne et affectueuse. Dans la vidéo, on voit effectivement la belle golden se coller sans relâche sur sa maîtresse, c’est craquant.

Un look automnal on point

On adore par ailleurs le look d’Alicia Moffet sur la vidéo. Legging et hoodie noir, veste sans manches crème et espadrilles blanches… avec sa tuque orange brûlé, c’est un style d’automne parfait!