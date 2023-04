Alicia Moffet revient sur sa séparation dans une nouvelle chanson poignante

«Cette chanson représente un épisode bien précis de ma vie, un moment charnière où j’ai eu le sentiment de devoir escalader une montagne pour m’en sortir. Quand je l’écoute aujourd’hui, je la trouve apaisante. Mais c’est aussi une chanson qui évoque tellement de vulnérabilité».

Sur une musique épurée, Alicia Moffet chante ces paroles :

« Can't say I didn't chase you, can't say I didn't fight

You could say a lot of things, but can't say I didn't try

Take more than me to fix you, fixing you wasn't right

You could say I never loved you, but can't say I didn't try »

On vous invite à écouter la chanson Didn't Try avec le volume au maximum: