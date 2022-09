Alice Déry, la fille d'Élyse Marquis : des photos en coulisses de son été magique dans Annie

« Fin.🤍



Je suis tellement tellement reconnaissante d’avoir pu passer l’été dans la comédie musicale Annie avec la plus belle famille au monde. Je vais vous garder dans mon cœur pour toujours.



Mes orphelines, je vous aime vous avez été parfaites et vous resterez mes petites sœurs toute la vie ❤️



Raphaëlle merci d’avoir été la meilleure jumelle de rôle du monde. Je t’aime ❤️



Kayla, Ange-Elie vous êtes les deux meilleures Annie du monde et je vais pour toujours être impressionnée par votre grand talent



Élianne, Cyndie, Janelle, Geneviève, Krystel, Véro, Emily, Emilie, Katee, Geneviève, Kevin, David, Joseph, Éloi, Nico, Eric, Marco, Jose merci de m’avoir inclue dans votre belle famille je vous aime à l’infini.



J’ai passé un été magique avec vous merci pour tout et à la prochaine ❤️ »