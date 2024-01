Alexandra et Yannick d'OD dans l'Ouest annoncent une grande nouvelle

Sous les magnifiques photos de ce moment magique, Alexandra a écrit ces mots qui ont fait fondre le cœur de tous ceux qui les ont lus : «I said YES !!! 💍 Si heureuse et choyée de bâtir une famille avec toi.»

Sur les photos partagées, on ne peut pas manquer de remarquer le magnifique ventre rebondi d'Alexandra, qui est enceinte de leur deuxième petit garçon.

Déjà parents comblés de Logan, qui doit être impatient de devenir grand frère, Alexandra et Yannick attendent avec impatience l'arrivée de leur nouveau bébé en mai 2024. C'est une année qui s'annonce remplie de changements, de défis et, bien sûr, d'amour.