Alanis Morissette est maintenant docteure émérite

Lors d’une cérémonie protocolaire, Alanis Morissette est montée sur scène pour recevoir ce prestigieux honneur.

Elle a été reconnue pour l’empreinte qu’elle laisse depuis plus de 30 ans à travers le monde, grâce à une œuvre originale et intemporelle.

«Cette distinction célèbre son parcours exceptionnel en musique et son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes ainsi que de l’intégrité spirituelle, psychologique et physique.»