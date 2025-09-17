Alanis Morissette est maintenant docteure émérite

Début du contenu principal.
Alanis Morissette a reçu un prestigieux honneur.
La chanteuse canadienne a été décorée d’un doctorat honorifique par l’Université d’Ottawa, lors d’une cérémonie tenue sur le campus samedi dernier.
Lors d’une cérémonie protocolaire, Alanis Morissette est montée sur scène pour recevoir ce prestigieux honneur.
Elle a été reconnue pour l’empreinte qu’elle laisse depuis plus de 30 ans à travers le monde, grâce à une œuvre originale et intemporelle.
«Cette distinction célèbre son parcours exceptionnel en musique et son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes ainsi que de l’intégrité spirituelle, psychologique et physique.»
Originaire d’Ottawa, Alanis Morissette est l’une des autrices-compositrices-interprètes les plus influentes de sa génération. Révélée par son album Jagged Little Pill en 1995, vendu à des millions d’exemplaires et couronné de sept prix Grammy, elle a depuis lancé plusieurs albums acclamés, prêté sa voix à des projets au cinéma et au théâtre, et inspiré le monde entier avec ses textes puissants.
Engagée, elle milite depuis longtemps pour l’autonomisation des femmes et la santé psychologique, tout en soutenant de nombreuses causes humanitaires.
Au fil des ans, plusieurs artistes québécois ont aussi reçu un doctorat honorifique, parmi eux: Joséphine Bacon, Madeleine Careau, le groupe Voïvod, Michel Côté, Janette Bertrand, Daniel Bélanger et Les Cowboys Fringants.
Vous aimerez aussi: