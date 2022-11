ADISQ 2022: Voyez les plus beaux couples sur le tapis rouge!

Les amoureux étaient au rendez-vous ce week-end lors des célébrations de la 44e édition du Gala de l'ADISQ!

Parmi ceux-ci, on retrouve Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, Ariane Moffatt et Florence Marcil-Denault, Coeur de pirate et Marc Flynn, Roxane Bruneau et Caroline Lefort ainsi que plusieurs autres!

Voici les 20 plus beaux couples qui ont illuminé le tapis rouge: