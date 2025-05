Cet ex-acteur de Dawson’s Creek accusé d’agression sexuelle

Michael Pitt, qu’on a connu notamment dans Boardwalk Empire et Dawson’s Creek, fait face à de graves accusations à New York. L’acteur de 44 ans a été arrêté et comparu devant la cour criminelle suprême de Brooklyn le 2 mai dernier pour des faits qui se seraient déroulés entre avril 2020 et août 2021.

Selon les documents judiciaires, Michael Pitt est accusé de deux chefs d’agression sexuelle au premier degré, ainsi que de voies de fait avec un objet contondant et de strangulation au deuxième degré.

L’acteur a plaidé non coupable à toutes les accusations et a été libéré sous caution. Il doit revenir en cour le 17 juin prochain.