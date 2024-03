Accusée de harcèlement, la chanteuse Lizzo annonce «démissionner»

Elle poursuit: «Mais je commence à avoir l'impression que le monde ne veut pas de moi. Je suis constamment confrontée aux mensonges que l'on raconte à mon sujet pour avoir de l'influence et des points de vue, je suis toujours la cible de plaisanteries à cause de mon apparence, mon caractère est décortiqué par des gens qui ne me connaissent pas et qui manquent de respect à mon nom. Je n'ai pas signé pour cette merde, je démissionne!»

On ne sait pas exactement à quoi Lizzo fait référence dans ce message énigmatique. Évidemment, les fans de la star sont en panique depuis cette annonce.

Rappelons que la chanteuse, qui fait face à des allégations de harcèlement sexuel dans un procès intenté par ses anciens danseurs, a déjà fait des pauses sur les médias sociaux et s'est ouverte sur le fait qu'elle a failli quitter l'industrie de la musique par le passé.

L'annonce de Lizzo intervient alors qu'elle s'est produite jeudi lors d'un événement à New York, où l'ancien président Barack Obama, l'ancien président Bill Clinton et plusieurs artistes sont montés sur scène pour aider à amasser un montant record de plus de 26 millions de dollars en faveur de Joe Biden.