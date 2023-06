Depuis des années, on entend la voix de Justin Boulet, fils du célèbre chanteur Gerry Boulet. Cette dernière a d'ailleurs des sonorités très familières. Et depuis sa performance mémorable à la Fête nationale le week-end dernier, on veut en savoir plus sur le chanteur!



Voici donc 11 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le passionné de musique et féru d’informatique!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le fils de Gerry Boulet et de Denise Croteau est né à Granby. Dès son plus jeune âge, il s’est intéressé à la musique, très certainement influencé par son papa. À 5 ans à peine, il a commencé à jouer de la batterie, passion qu’il a continué d’entretenir. Il a d'ailleurs suivi des cours de drum de 10 à 12 ans. Justin Boulet a vécu sa première expérience en studio à 16 ans à peine. Il a alors accompagné Gerry Boulet lors de l’enregistrement de son premier album solo, Presque 40 ans de Blues, en 1984. C’est d’ailleurs Justin qui a fait la piste de grosse caisse sur la chanson Le roi d’la marchette! Justin a formé son premier groupe à l’âge de 17 ans. Ce dernier a joué un seul spectacle, qui s’est par contre terminé avec un duo avec Gerry Boulet sur la pièce Jail House Rock d’Elvis Presley. C’est d’ailleurs la seule et unique fois que Justin et son célèbre papa ont partagé la scène. Les premières apparitions télé de Justin Boulet ont été au Club des 100 watts et Beau et Chaud! Vers ses 20 ans, il a de plus en plus délaissé la batterie pour se tourner vers le chant, le piano et l’orgue. Son premier spectacle, En mémoire de Gerry, a eu lieu en 1991, un an après la mort de son père. Justin y a joué plusieurs chansons de ses albums solo et d’Offenbach. En plus de la musique, Justin est aussi très intéressé par l’informatique, lui qui a appris à créer des sites web dans les années 90. Depuis, Justin en a fait son gagne-pain. Il a notamment travaillé chez Vidéotron. Il a par ailleurs créé le site web de son papa, Gerry Boulet.

Recommandé pour vous: