9 adorables photos des enfants de vos vedettes préférées

Début du contenu principal.
On fond complètement!
Ces derniers jours, plusieurs de vos vedettes préférées ont partagé de magnifiques clichés de leurs enfants sur Instagram. Des moments tendres, lumineux et attendrissants qui sauront illuminer votre journée!
Découvrez sans attendre 6 adorables photos, toutes plus craquantes les unes que les autres… préparez-vous à pousser des «Ooooooh!» de bonheur devant tant de mignonnerie!
On commence d'ailleurs avec l'adorable petite famille de Clara et Gabriel de L'amour est dans le pré!
À l’approche des Fêtes, la saison des emplettes prend une tournure particulièrement excitante grâce aux aubaines monstres du Vendredi fou. C’est l’occasion parfaite de mettre la main sur des milliers de jouets en rabais, pensés pour tous les âges et tous les types de petits curieux.
Que vous soyez à la recherche du cadeau coup de cœur pour un tout-petit, d’un jeu éducatif pour stimuler la créativité ou d’un classique qui ne se démode pas, de belles économies sont au rendez-vous. Et bonne nouvelle, des marques incontournables comme LEGO, Hasbro, Mattel, Play-Doh et bien d’autres encore se retrouvent elles parmi les aubaines du moment.
Vous aimerez aussi :