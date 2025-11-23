9 adorables photos des enfants de vos vedettes préférées

On fond complètement!

Ces derniers jours, plusieurs de vos vedettes préférées ont partagé de magnifiques clichés de leurs enfants sur Instagram. Des moments tendres, lumineux et attendrissants qui sauront illuminer votre journée!

Découvrez sans attendre 6 adorables photos, toutes plus craquantes les unes que les autres… préparez-vous à pousser des «Ooooooh!» de bonheur devant tant de mignonnerie!

On commence d'ailleurs avec l'adorable petite famille de Clara et Gabriel de L'amour est dans le pré!