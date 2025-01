5 adorables photos de la fille de Roch Voisine

En début d’année, Myriam a dévoilé un nouveau cliché de Noël qui a particulièrement attiré l’attention. Sur cette photo, on peut voir mère et fille dans des tenues élégantes et festives, entourées du nouvel amoureux de Myriam et de ses enfants...

La ressemblance frappante entre Myriam et Lily-Dorina n’est d’ailleurs pas passée inaperçue, un magnifique duo mère-fille!