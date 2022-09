17 livres de stars attendus pour la rentrée!

Salut Bonjour dans votre assiette - Recettes et conseils pour des repas simples, économiques et délicieux

Avec les chefs Jonathan Garnier et Hugo Saint-Jacques

26 septembre

Salut Bonjour est le rendez-vous matinal des Québécois depuis 35 ans. Parmi tous les sujets abordés, l'alimentation occupe une place importante. Du tartare à la grillade, en passant par la soupe réconfortante et le mets exotique, le coin cuisine de notre studio a été au fil des ans le théâtre de mille et une délicieuses découvertes.



Dans ce livre, vous trouverez plus de 100 recettes chouchous présentées à l'émission et signées par nos chefs Jonathan Garnier et Hugo Saint-Jacques. Repas express, plats mitonnés, propositions gourmandes, mise en valeur des produits locaux, leurs créations sont accessibles, savoureuses et soucieuses de votre budget. En bonus, Gino Chouinard, Eve-Marie Lortie et leurs complices de Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end assaisonnent cet ouvrage de leur bonne humeur et le pimentent de quelques-uns de leurs secrets de cuisine.