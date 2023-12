15 vedettes qui sont déjà dans l'esprit du temps des Fêtes!

L'hiver sera définitivement plus doux grâce à UNE chose: Ciné-Cadeau!

Alors que l'on attend la première grosse bordée de neige et que Noël se rapproche dangereusement, ça veut aussi dire que c’est presque le moment de l’année où Ciné-cadeau nous présente nos classiques de Noël préférés!

Quoi de mieux que de regarder Astérix et Obélix, Lucky Luke et les Dalton ainsi que les aventures de Tintin et Milou en pyjama, chocolat chaud à la main, pendant cette période de congé?

Découvrez l'horaire juste ici!

